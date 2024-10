Maltempo a Reggio, la Protezione Civile: “Non uscite di casa”

Sono in corso piogge molto intense in tutta la Calabria – particolarmente critiche lungo il versante ionico – che possono mettere a rischio l’incolumità delle vite umane. SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI NON USCIRE DA CASA, se non per motivi strettamente necessari. Si consiglia chi occupa edifici prossimi ad aste fluviali di recarsi ai piani alti.

Eventuali criticità potranno essere segnalate al numero verde 800222211 della Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Calabria, aperta 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.