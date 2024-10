Man vs Food, il vincitore della gara è un giovane calabrese

Pasquale Totino, di Cenadi, in provincia di Catanzaro, si ripete e per la seconda volta vince la gara del “Man vs Food”.

Totino stavolta ha partecipato e vinto la gara presso il ristorante “Lo Stuzzichino”. La gara consisteva nel mangiare un calzone cotto nel forno a legna del peso complessivo di ben 2,500 chilogrammi, cosa che Pasquale ha fatto mangiando nel tempo record di 11 minuti. Il ripieno era composto da affettati, mozzarella, verdure, pomodorini e molto altro. In palio c’era un computer portatile.

Una vittoria bis dopo quella ottenuta nelle scorse settimane all’History di Montepaone, dove aveva vinto la gara mangiando il “monster bigburger History”, un panino dal peso totale di quattro chili, con un ripieno da 600 grammi, un hamburger speziato da due chilogrammi, pomodoro a fette, insalata ceddar, bacon, salsa barbecue, cipolla, contorno di patatine, una bevanda a scelta. Tempo per consumare questo “mostro”: 45 minuti. Totino ha fermato il cronometro al minuto 35,40. La sua sembra essere una tecnica studiata, e vincente come dimostra sul suo canale YouTube con il nome d’arte di Killfood 92.

Fonte: Quotidiano del Sud