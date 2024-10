Management della sanità, riparte il corso di formazione all’Università Mediterranea

Università Mediterranea, in collaborazione con l’Ordine dei Medici e il Grande ospedale metropolitano, ha attivato il Corso di alta formazione manageriale per la dirigenza sanitaria

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DiGiES) dell’Università Mediterranea, in collaborazione con l’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri e il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, ha attivato per l’Anno accademico 2017/2018, il Corso di alta formazione manageriale per la dirigenza sanitaria Economia, diritto e management della Sanità, accreditato dalla Regione Calabria (DGR 66 del 6/3/2017).

II Corso, rivolto ai dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi), è articolato in 5 moduli didattici per complessive 120 ore di formazione per un numero massimo di 30 partecipanti.

Per l’alto numero di richieste, sono state organizzate più sessioni. La prima si è conclusa il 3 maggio, la seconda inizia il 17 maggio.

La docenza è composta da docenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, delle Università Bocconi di Milano, Tor Vergata di Roma, Catania e di altri atenei, nonché da dirigenti della Regione Calabria ed esperti.

Entro il mese di giugno sarà pubblicato il bando per il nuovo anno accademico.