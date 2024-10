Hospice, ancora una volta, in difficoltà. Il dott. Trapani: ‘Niente pagamenti da ASP e Regione’

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione via delle Stelle rende noto alla cittadinanza che, nonostante le ripetute richieste e i diversi solleciti ai competenti Organi Istituzionali, la mancata erogazione da parte dell’ASP di Reggio Calabria e della Regione Calabria dei corrispettivi maturati in favore dell’Hospice, per le prestazioni rese, ha determinato una situazione di gravissima difficoltà economico – finanziaria che, ove non risolta in tempi brevissimi, costringerà alla interruzione dei servizi.

Confidando nel tempestivo intervento risolutorio degli enti pubblici a ciò preposti ringraziamo la cittadinanza per il sostegno e la vicinanza sempre dimostrata.