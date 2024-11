4 Novembre, Mancuso: ‘Ricordiamo chi ha combattuto per la Patria’

“Nella ‘Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate’ è doveroso ricordare chi ha combattuto e si è sacrificato per la Patria, portando a compimento il processo di unificazione nazionale avviato in epoca risorgimentale, e la cui storia – come afferma il presidente Mattarella – si intreccia indissolubilmente con la volontà del popolo italiano”.