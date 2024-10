Mangiatorella partner della Viola Reggio Calabria

La MetExtra Viola Reggio Calabria è lieta di comunicare l’accordo di sponsorizzazione che legherà i reggini all’azienda Mangiatorella SpA .

Leader nell’imbottigliamento e nella distribuzione di acqua minerale, Mangiatorella rappresenta da anni una delle più importanti realtà imprenditoriali del Sud Italia.

L’acqua più apprezzata in Calabria e Sicilia, per la sua storia, per la sua leggerezza, per i suoi benefici effetti sull’organismo, viene distribuita in diverse nazioni come Canada, Malta, Australia, Polonia, rappresentando ad oggi il più importante gruppo di acque minerali del sud Italia. Mangiatorella ha sposato il progetto della Viola Reggio Calabria assicurandole un prezioso sostegno anche per la stagione 2017/2018.