A Mannoli il benvenuto della Vallata alla Gallico-Gambarie: Cecè Barretta in concerto

A Mannoli festa per il benvenuto alla Gallico-Gambarie: degustazioni d’Aspromonte e Cecè Barretta in concerto

Domenica 1 dicembre, a Mannoli, la Vallata darà il suo benvenuto alla tanto attesa Gallico-Gambarie, opera di collegamento tra mare e monti.

L’evento è promosso dall’associazione “Pro Mannoli 2.0” e dal comitato civico femminile “Donne Santo Stefano in Movimento”, con il supporto dell’Amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio del Consiglio regionale della Calabria e dell’Ente Parco Aspromonte.

Programma della giornata

Ore 16.00 : Apertura dell’ area food , con la degustazione di prodotti tipici dell’Aspromonte. Saranno proposti: Castagnata , Crispellata , Frittolata , Vin brulé .

: Apertura dell’ , con la degustazione di prodotti tipici dell’Aspromonte. Saranno proposti: Ore 18.00: Concerto dell’ospite d’eccezione, l’artista Cecè Barretta, che animerà la serata con la sua musica.

Una celebrazione per unire mare e monti

L’evento non rappresenta solo un momento di festa, ma segna simbolicamente l’importanza della Gallico-Gambarie come infrastruttura chiave per il collegamento tra le bellezze naturali dell’Aspromonte e il litorale reggino.

La giornata sarà all’insegna della convivialità, della valorizzazione delle tradizioni locali e dell’intrattenimento musicale, in una cornice che unisce enogastronomia e cultura.

Non mancare all’appuntamento per celebrare questa nuova fase di sviluppo per il territorio!