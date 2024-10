Lo stilista calabrese Anton Giulio Grande veste Manuela Arcuri al Festival del Cinema di Roma

Manuela Arcuri al Festival di Roma, splendida in un long dress di Anton Giulio Grande, tra cristalli e ricami preziosi

In occasione del red carpet del film Modi al Festival del Cinema di Roma, lo stilista Anton Giulio Grande veste Manuela Arcuri. L’abito realizzato dal celebre couturier calabrese per l’affascinante attrice italiana è un long dress ricamato con un tripudio di cristalli, swarovski, perline, jais e canottiglie di color crema, che mettono perfettamente in risalto la fisicità prorompente dell’Arcuri. Le sfumature dei ricami vanno dal nude, all’argento, all’arancio chiaro. La manica lunga e la coda impreziosiscono un vestito unico di alta moda. Manuela Arcuri e Anton Giulio Grande sono legati da un’amicizia ventennale.

Dichiarazioni di Anton Giulio Grande e Manuela Arcuri

“Per me è stato un onore avere avuto l’opportunità di far indossare un mio abito a Manuela Arcuri per il Festival del Cinema di Roma” – dichiara Anton Giulio Grande – “Lei è una donna splendida che ha saputo valorizzare le caratteristiche femminili delle mie creazioni.”

“Nonostante le trasparenze dei suoi tessuti pregiati, Anton Giulio Grande riesce, come sempre, a mettere in evidenza la sensualità della donna, l’armonia delle forme e l’eleganza senza mai apparire volgare” – afferma Manuela Arcuri.

Ph. Credits: Sabina Filice