Marcello Fonte esorta i giovani: “Alziamo il culo e prendiamoci quello che è nostro” – VIDEO

Oltre 2.000 persone sono accorse alla Cervelletta per la serata inaugurale del Cinema America a Tor Sapienza di Roma, in occasione della proiezione di “Dogman”.

Se è vero che il 2018 è stato l’anno di Marcello Fonte, è vero anche che il suo successo non si ferma alla pellicola di Matteo Garrone, ne alla Palma d’Oro di Cannes e a tutti i premi accumulati in questi mesi.

L’attore reggino, divenuto ormai famoso a livello internazionale, conquista il pubblico romano con un intervento appassionante.

“Invece di andare a fare le lotte da casa, belli impoltronati, andate in piazza! Una volta con una telefonata, con cinque centesimi, andavamo in ventimila. Ora chi ci va?

I posti muoiono e non ci va nessuno. E’ facile seduti dalle poltrone, da casa. E’ facile dire: combatto la fame in Africa, io al ristorante con la bistecca alta così, mentre mangio. La mia fame combatto, non la loro”.