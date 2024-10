Marcello Fonte ‘l’americano’. L’attore reggino vola negli Stati Uniti: “Voglio rivedere Di Caprio”

Marcello Fonte prenderà parte ad una serie tv americana. "Sono dovuto andare via dalla mia città per essere riconosciuto"

Il mondo capovolto di Marcello Fonte. Un anno fa, la vita umana e professionale dell’attore reggino veniva completamente stravolta. Il trionfo a Cannes con il premio come miglior attore per ‘Dogman’ il trampolino di lancio per afferrare sogni rincorsi a lungo.

Ai microfoni di Vanity Fair, Fonte compie un bilancio di questi ultimi dodici mesi.

“Ancora non me ne capacito e non so se ho meritato un simile riconoscimento. A Cannes c’è una magnifica organizzazione, apprezzo la loro attenzione nel cercare film meritevoli. Il mio successo? Sono dovuto andare via dalla mia città per essere riconosciuto”.

Le enormi soddisfazioni ottenute negli ultimi 12 mesi rappresentano l’orgoglio per aver sempre creduto di potercela fare, “Si dice sempre che con l’arte non si mangia. Mia mamma si è dovuta ricredere”, sottolinea divertito l’attore reggino.

MARCELLO L’AMERICANO

Fonte sarà presto impegnato in due progetti ambiziosi. Da un lato il Pinocchio di Matteo Garrone (già suo regista in Dogman) attesissimo film che vedrà Roberto Benigni nei panni del protagonista, ad una serie tv che vedrà l’attore reggino volare oltreoceano.

“Vestirò i panni di un siciliano che va in America e fa successo nel campo tessile. Gireremo nella zona di Manhattan, nei quartieri dove gli italiani in passato sono emigrati in cerca di fortuna”, spiega Fonte sul prossimo progetto.

A Cannes, in questa edizione 2019, era presente l’attore Leonardo Di Caprio, assieme a Brad Pitt nell’attesissimo film di Quetin Tarantino ‘C’era una volta a Hollywood’.

Fonte ha condiviso con Di Caprio il set di ‘Gangs of New York’, film capolavoro del maestro Martin Scorsese datato 2002.