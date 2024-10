Marcello Fonte racconta i suoi sogni su Rai3: “Potevo tornare a zappare ma ci ho sempre creduto”

Il racconto di una vita straordinaria, di sogni realizzati grazie a determinazione e passione. Marcello Fonte si è raccontato ai microfoni della Rai, nel programma ‘Che ci faccio qui?’ andato in onda ieri.

Dalle baracche nelle quali è cresciuto a Reggio Calabria sino agli splendori di Cannes, passando per la realtà romana del Nuovo Cinema Palazzo.

“Potevo tornare a zappare la terra, ma ci ho sempre creduto. Mi sono arrangiato facendo diversi lavori, aggiustavo i bagni per esempio. Gli applausi di Cannes? Non ci credevo, pensavo ‘Ma cosa ci faccio qui?’, invece era realtà”, ricorda l’attore reggino.

Il programma mostra alcune scene del backstage di Dogman e il bagno in disuso ‘adattato’ da Fonte per 3 anni come abitazione di fortuna, con ‘i cessi utilizzati per farne dei comodini’. Emozionante il racconto del percorso umano e professionale di Fonte, un sogno diventato realtà.

CLICCA QUI per vedere la puntata.