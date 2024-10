Marcello Fonte ospite di CityNow. L’attore reggino incontra il popolo di facebook

Tornano le Piacevoli Chiacchierate di CityNow, le interviste in diretta che vedono protagonisti ospiti di rilievo del nostro territorio. Questa volta l’intervistato non è solamente un reggino di spicco, ma arriva direttamente dal Festival cinematografico di Cannes dove, solamente qualche giorno fa, ha ritirato la Palma d’Oro come Miglior Attore.

Stiamo parlando dell’ormai noto Marcello Fonte, attore reggino, acclamato in tutto il mondo per il ruolo nel film ‘Dogman’ che l’ha portato al successo. L’umile reggino con il sorriso sulle labbra ha fatto ritorno nella città natia nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 maggio. La sua giornata a Reggio Calabria lo vedrà molto impegnato ad incontrare non solo amici, parenti ed istituzioni. Noi di CityNow abbiamo infatti incontrato per voi Marcello al suo arrivo all’Aeroporto dello Stretto e l’abbiamo invitato per una delle nostre “Piacevoli Chiacchierate“.

Dopo la conferenza stampa al Cinema Aurora di Santa Caterina, in cui Fonte incontrerà il pubblico reggino in occasione della proiezione del film di Matteo Garrone “Dogman“, il miglior attor di questo 2018 si trasferirà negli studi di CityNow dove risponderà in diretta alle nostre e alle vostre domande!

Computer accesi e telefoni alla mano! Fonte incontra, grazie a CityNow, il popolo di Facebook. Pronti a rivolgere le vostre domande all’attore del momento? L’appuntamento con la nostra imperdibile diretta è alle 20:45!

CLICCA QUI PER IL VIDEO