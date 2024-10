Marco Calvani è il nuovo coach della Viola Reggio Calabria

La Viola Reggio Calabria comunica di aver raggiunto nella giornata odierna l’accordo con Marco Calvani, che assumerà la guida tecnica della prima squadra.

Nato a Roma nel 1963, ha maturato una comprovata esperienza nel corso di una lunga carriera, iniziata nei settori giovanili della Stella Azzurra e poi della Virtus Roma. Nella Virtus ha anche svolto per circa un decennio il ruolo di assistant coach sino a diventarne il capo allenatore nella stagione 1999-00. Calvani ha ottenuto importanti successi sulle panchine di Montecatini Terme (promozione in A2) e Scavolini Pesaro (promozione in Legadue e Coppa Italia).Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di capo allenatore per la Virtus Roma, Trapani, Barcellona, Sassari e Recanati.

Benvenuto Coach!

Fonte: Pagina FACEBOOK Violareggiocalabria