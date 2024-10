Marco Mengoni a Reggio Calabria con il suo nuovo tour

Marco Mengoni torna a Reggio Calabria. Il cantante nato a Ronciglione si era esibito nel novembre 2017 al PalaCalafiore di Reggio Calabria, dal prossimo 6 novembre ‘Atlantico Tour’ ritorna nei palazzetti d’Italia ed Europa e il fittissimo calendario non smette di registrare sold out.

Oltre ai due appuntamenti di Conegliano, raggiunge il tutto esaurito anche la sesta data di Marco al Mediolanum Forum di Milano. Tutti i possessori di biglietto che acquisteranno l’album fisico, avranno la possibilità di partecipare a una straordinaria iniziativa per vivere un’esperienza esclusiva con Marco durante il tour.

Atlantico On Tour è il nuovo progetto discografico di Marco Mengoni che uscirà per Sony Music venerdì 25 ottobre ed è già disponibile in pre-order in tutti gli store digitali.

E’ un doppio CD che conterrà 3 brani totalmente inediti, oltre all’album doppio platino Atlantico e 19 tracce dal vivo registrate durante il tour sold out, in Italia ed Europa. Il primo dei tre inediti è Duemila Volte, uscito oggi in tutte le radio e piattaforme online.

A Reggio Calabria Mengoni si esibirà il 26 novembre.

TUTTE LE DATE

6 NOVEMBRE PERUGIA – PALABARTON

8 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT

9 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT

10 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM

12 NOVEMBRE MANTOVA – GRANA PADANO ARENA & THEATRE SOLD OUT

14 NOVEMBRE CONEGLIANO – ZOPPAS ARENA SOLD OUT

15 NOVEMBRE CONEGLIANO – ZOPPAS ARENA SOLD OUT

17 NOVEMBRE PESARO – VITRIFRIGO ARENA

19 NOVEMBRE FIRENZE – MANDELAFORUM

22 NOVEMBRE ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

24 NOVEMBRE EBOLI – PALASELE

26 NOVEMBRE REGGIO CALABRIA – PALACALAFIORE

28 NOVEMBRE ACIREALE – PAL’ART HOTEL SOLD OUT

29 NOVEMBRE ACIREALE – PAL’ART HOTEL

4 DICEMBRE BRUXELLES – SALLE MADELEINE

6 DICEMBRE AMSTERDAM – MELKWEG

8 DICEMBRE FRANCOFORTE – BATSCHKAPP

10 DICEMBRE COLONIA – CARLSWERK

13 DICEMBRE ZURIGO – SAMSUNG ARENA

15 DICEMBRE BARCELLONA – SALA BARTS

18 DICEMBRE LONDRA – SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

I biglietti per le date del tour sono in vendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.