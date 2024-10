Marco Tardelli: ‘Trovare soluzioni senza interessi di parte’

Un’ampia intervista quella rilasciata dal Campione del Mondo 1982 e pluriscudettato con la maglia della Juventus Marco Tardelli a “Buongiorno Reggina”. Questo il passaggio che si riferisce alle promozioni eventuali:

“La valutazione sulle promozioni la faranno i vertici della Federazione. e’ difficile poter decidere una cosa del genere, ma se pensi in maniera onesta, chiaramente si vede che il Benevento stava per andare in A, le altre in B, ma purtroppo nessuno si ritiene spacciato. Ci si deve sedere attorno ad un tavolo e sperare che venga fuori grande onestà intellettuale, ma fare previsioni è veramente difficile come è complicato riuscire a mettere insieme lo stesso ragionamento fra tante persone.

Credetemi non so come si possa uscire da una situazione simile. Se non si può scendere in campo, se non si possono fare i play off comunque una soluzione bisogna trovarla senza interessi di parte. Per la ripresa ho molte perplessità, se avessi un figlio che gioca al calcio, avrei seri dubbi sul fatto di mandarlo in campo”.