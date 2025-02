‘Oltre la paura’, a Reggio l’evento che racconta il dolore e la rinascita dopo un femminicidio

Si è tenuto ieri, nella sala Federica Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, un incontro denso di emozione e consapevolezza. Maria Elisabeth, testimone diretta di femminicidio, ha raccontato la sua storia nella presentazione del libro Oltre la paura, scritto dalla giornalista Letizia Varano.

Ad organizzare l’evento l’associazione “Donne Reggine” che ormai da qualche anno organizza con cadenza puntuale eventi dedicati a tutti gli aspetti dell’essere donna. Dalle sofferenze vissute nella malattia, o dentro un carcere, alle migliori energie dell’imprenditoria femminile.

Maria Elisabeth ha ripercorso con voce ferma, ma intrisa di dolore, il giorno che le ha cambiato la vita: l’omicidio della madre, assassinata dal padre davanti ai suoi occhi.

Un racconto straziante che ha toccato il cuore di tutti i presenti. “Ho vissuto l’inferno dentro casa mia. Sono sopravvissuta, ma il dolore resta. Raccontare questa storia significa dare voce a tutte quelle donne che non ce l’hanno fatta”, ha dichiarato, accolta da un lungo e commosso applauso.

L’evento, organizzato dall’Associazione Donne Reggine, è stato introdotto dalla presidente Sabina Cannizzaro, che ha sottolineato l’importanza di parlare di violenza di genere per poterla combattere.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Palma, ha analizzato le implicazioni psicologiche e legali del femminicidio, evidenziando l’urgenza di strumenti di tutela più efficaci per le vittime e i loro figli.

La psicologa e psicoterapeuta Giulia Cugliandro ha invece spiegato le conseguenze del trauma su chi resta, sottolineando l’importanza del supporto psicologico per le vittime indirette della violenza domestica.

L’autrice Letizia Varano ha raccontato il lungo percorso che l’ha portata alla realizzazione del libro. Un lavoro di ascolto, empatia e dolore condiviso.

“Scrivere questa storia non è stato semplice. Ogni parola pesava come un macigno. Ma era necessario dare voce a Maria Elisabeth, perché il suo dolore non restasse inascoltato”, ha spiegato la giornalista.