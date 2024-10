Muore la moglie di Andrea Musmeci, nuovo segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria

Apprendiamo la triste notizia dal sito giornalistitalia.it.

Il nuovo segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria e consigliere nazionale dell’Ordine, Andrea Musmeci ha perso la cara moglie nella notte, stroncata da un infarto.

Marialuisa Larizza era un’insegnante in pensione, combattiva e tenace anche dopo il brutto incidente che l’aveva privata dell’uso di una gamba.

Un grave lutto per l’intera famiglia: per Andrea, le figlie Elda e Lavinia, colleghe giornaliste, per i mariti Paolo Pollini e Andrea Marrara e i nipoti Guido Marianna e Gabriele.

«Marialuisa, – ricorda Carlo Parisi – che, proprio ieri pomeriggio, si era fatta passare il telefono dal marito per parlare con me della nuova avventura di Andrea alla guida del Sindacato dei giornalisti, era una donna straordinaria per tenacia, passione e caparbietà. Una donna che ha sempre affrontato con ironia anche i momenti più difficili della vita, infondendo fiducia e coraggio alla famiglia, agli studenti che l’hanno avuta come docente e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e apprezzarne le elevate virtù. Un esempio di come affrontare la vita, anche nei suoi aspetti più drammatici, con il sorriso sulle labbra e la forza di andare avanti. Sempre e comunque».

Profondo cordoglio viene espresso dal Sindacato Giornalisti della Calabria, dall’Ordine dei Giornalisti della Calabria, dall’Ufficio di Corrispondenza Inpgi e dalla Consulta Casagit, dall’Ungp e dai gruppi di specializzazione Arga, Gispe, Ucsi, Unci, Ussi della Calabria.

I funerali di Marialuisa Larizza saranno celebrati a Reggio Calabria domani, venerdì 17 luglio, alle ore 16.30, nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio al Corso.

La redazione di CityNow si stringe al dolore della famiglia.