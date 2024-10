Due cittadini ripuliscono la Marinella di Palmi dalla spazzatura – FOTO

Gianluca Cavaliere Abra Calabria ed il consigliere comunale del Comune di Palmi Umberto Donato hanno ripulito uno dei posti più belli della Calabria: la Marinella, località Motta di Palmi.

Luogo dal panorama incantevole e dal patrimonio naturalistico da oggi più incontaminato, grazie a loro. È quasi impossibile ripulire questi posti impervi e scoscesi, praticamente inaccessibili, se non attraverso specifiche competenze, ma soprattutto con l’amore e la passione per la tutela dell’ambiente.

Questi posti vanno tutelati e preservati da gesti incivili. Sono i nostri e li dobbiamo consegnare alle generazioni future meglio di come li abbiamo trovati. I rifiuti si gettano negli appositi contenitori non si abbandono in giro indiscriminatamente.

Dalle foto è infatti possibile vedere che, a seguito della raccolta sono stati trovati rifiuti di ogni genere: dalle lattina di Coca Cola a vecchi pneumatici.

