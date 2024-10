Reggio, ripulita piazza Morisani grazie ai Supporters Reggina Sez. Gallico – FOTO

Il gruppo autonomo “Supporters Reggina 1914 – sez. GALLICO“, oltre a seguire con passione la Reggina, si dedica alla promozione di attività socio-civiche nel territorio di Gallico.

Oggi, si è dato decoro a piazza Piazza Domenico Romeo Morisani in Gallico, viste le condizioni pessime, di degrado, di incuria e abbandono in cui versava.

Si ringraziano per l’impegno: Romeo Demetrio, Alessandro Polimeni, Franco Schiavone, Domenico Luppino, Rita Gangemi, Alfredo Romeo, Gianluca Notaro, Ciccio Pascuzzo, Filippo Lucisano.

“Sindaco Giuseppe Falcomatà, assessore Armando Neri, vi si chiede di inviare sul posto un mezzo di AVR a ritirare i sacchi dei rifiuti prodotti (sfalcio erba e rifiuti vari) – il messaggio dei volontari – AVR è stata contattata anzitempo tramite pec per la raccolta dei sacchi da effettuare per la giornata odierna, indicando nella stessa anche l’orario, 10.30/11:00 del mattino. Inoltre, si è cercato di contattare telefonicamente l’azienda AVR per tre giorni consecutivi senza ottenere mai una risposta alle innumerevoli chiamate”.