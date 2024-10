Maritato: ‘La Reggina, un onore. Con il DS e Praticò subito feeling’

Si parla da giorni di accordo fatto tra la Reggina e Piergiuseppe Maritato, l’attaccante di Cetraro che da giovanissimo è andato a cercare fortuna calcistica al nord. Questi alcuni passaggi di una sua intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport: “Ho giocato in tutte le categorie del settore giovanile della Juventus fino alla Primavera, poi il trasferimento alla Fiorentina ed il mondiale Under 20 con l’Italia.

Ho parlato con il DS Taibi e Giuseppe Praticò, c’è feeling. Non ho un procuratore e abbiamo trovato subito l’accordo. un onore per me vestire la maglia della Reggina. Da bambino la prima partita che ho visto è stata Cosenza-Reggina al S. Vito”.