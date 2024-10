Giovane calabrese premiata a Montecitorio

Il suo nome è Carmela, quasi 27 anni, cosentina. La giovane calabrese ha partecipato ad un master che aveva un obiettivo specifico: realizzare progetti e studi finalizzati a far ripartire le aziende dopo il funesto tsunami del Covid.

Lo scorso gennaio aveva preso la laurea magistrale in “Produzione televisiva cinematografica radiofonica” all’Università “Roma Tre”. Il corso è nato da un’idea della fondazione “Comunicare Impresa” che, insieme al ministero della pubblica istruzione e del turismo, ha stanziato alcune borse di studio per un master in marketing digital strategico in cui sviluppare il project work e spiegare all’aziende come riprendersi dalla battuta d’arresto causata dal terribile virus.

Così, al termine del master, sono stati individuati 60 studenti tra i più giovani e meritevoli d’Italia. Tra questi, anche la calabrese Carmela De Rose, e che, tra settembre e ottobre, sarà premiata alla Camera dei Deputati nel corso di una cerimonia alla quale parteciperanno: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed i rappresentati del Governo e del Parlamento.

“Non riuscivo a crederci quando ho ricevuto la mail, è un sogno divenuto realtà” ha scritto sui social Carmela ottenendo una valanga di complimenti.

Fonte: Gazzetta del Sud