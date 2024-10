Maropati, la SP4 è un colabrodo. Cosa fa la Città Metropolitana?

«Come al solito si dovrà aspettare un incidente grave perché qualcuno intervenga. A conferma del disinteresse della Città Metropolitana per le strade di sua competenza. La situazione in cui versa la SP4 (ex SS 536) specialmente nel tratto che va da Maropati a contrada Mastrologo».

Il componente del direttivo provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti, dunque, si schiera con il primo cittadino di Maropati Fiorenzo Silvestro che da tempo denuncia le condizioni in cui si trova la strada.

«Senza interventi immediati di messa in sicurezza e di rifacimento del manto stradale– afferma ancora il delegato Udc Riccardo Occhipinti – continuerà ad essere messa a rischio l’incolumità degli automobilisti, specialmente quando le condizioni metereologiche sono avverse. Fino ad oggi sono caduti nel vuoto gli appelli dei cittadini e del Comune a conferma della mala amministrazione di chi governa la Città Metropolitana. L’Udc si farà portavoce dell’esigenza di quell’area per ottenere al più presto gli interventi necessari per ripristinare a pieno regime la viabilità».

Riccardo Occhipinti

Delegato Udc Reggio Calabria