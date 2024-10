Marra (M.A.P.): “Startup reggina sia da esempio per tutti i giovani”

Purtroppo è da un bel po’ di anni che i politici parlano di disoccupazione giovanile , specialmente in campagna elettorale , ma ero bambino e ricordo i discorsi in tv dei grandi politici che parlavano dei giovani che scappano dal sud Italia per andare a trovare lavoro al nord.

Da allora , circa gli anni novanta nulla è cambiato, anzi prima si scappava da Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bari verso Milano invece oggi si scappa verso la Svizzera, Germania, Belgio , Londra e così via.

Nei miei interventi spesso in discussioni sul futuro del sud mi sono ritrovato a parlare con diversi giovani, alcuni alle prese con l’ultimo anno scolastico e altri al primo anno di Università , proprio per capire le loro prospettive di futuro lavorativo.

Tanti dicono che non possono fare cadere nel “nulla” le speranze dei genitori che pagheranno per anni le spese universitarie e corsi di specializzazione per poi andare a fare il “commesso” in qualche negozio; qui non si tratta come dicono tanti che non vogliamo fare lavori umili , ma di rispetto verso le nostre famiglie che hanno fatto sacrifici per una vita per farci studiare e costruirci una famiglia, ma purtroppo qui da noi non è possibile, bisogna andare via.

Vedo in loro una rassegnazione e un pessimismo altissimo e da come è stato accertato in varie trasmissioni televisive, le nostre eccellenze poi te le ritrovi in tutto il mondo.

Ultimamente sono rimasto stupito da una Startup reggina “GOOWORK” che ha creato una piattaforma online che offre dei servizi al cittadino dove aziende di ogni categoria si aiutano tra loro ad entrare in contatto con nuovi clienti. Inoltre la piattaforma offre la possibilità ai tanti disoccupati di inserire il proprio curriculum vitae in una sezione dedicata e alle aziende di poterli visionare.

Un’idea partita dalla nostra città che mi auguro si possa diffondere in tutt’ Italia e possa servire a frenare il pessimismo degli ultimi tempi.

Il Presidente del M.A.P. Dr. Pietro Marra