MArRC, presto il francobollo dedicato al 50° della scoperta dei Bronzi di Riace

"Il lavoro continua e una grande sorpresa è in serbo per concludere al meglio questo straordinario Cinquantesimo" dichiara Melacrino

Grandi notizie per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e per tutto il territorio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), autorità emittente delle carte-valori postali dello Stato, ha accolto la proposta del direttore del MArRC, Carmelo Malacrino, ed emetterà un francobollo dedicato ai Bronzi di Riace per celebrare il Cinquantesimo anniversario della loro scoperta. Il nuovo tipo apparterrà alla serie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano”.

Dichiara il direttore Malacrino: