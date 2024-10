Il MArRC ospita un talento internazionale: in visita il ricercatore statunitense Barry Sears

Il Professor Barry Sears, famoso ricercatore e biochimico americano, specializzato nel controllo dietetico delle risposte ormonali e ideatore della Dieta Zona, arriva in Italia.

Presidente della Inflammation Research Foundation, Sears, è tra i massimi esperti nel campo del controllo della risposta ormonale attraverso la dieta. Ha iniziato le sue esperienze scientifiche come ricercatore presso la Boston University School of Medicine e il Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Fra le varie tappe del suo tour scientifico anche la bellissima città dello Stretto.

Sears ha infatti visitato Reggio Calabria in questi giorni. Prima della sua partenza, su proposta del prof. Pasquale Amato, ha fatto visita al Museo Archeologico (MArRC) rimanendo estasiato dalla bellezza dei Bronzi di Riace, simbolo della nostra città.

