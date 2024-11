Martedì 1 luglio Confindustria ospita l’evento ‘Piccole e medie imprese che battono la crisi’.

“Piccole e Medie Imprese che battono la crisi”, è questo il titolo del corso di formazione rivolto alle aziende, organizzato da Open Source Management in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria. L’iniziativa, completamente gratuita, si terrà il prossimo martedì 1 luglio dalle 16 alle 19 nella sala convegni di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96).OSM Calabria, distaccamento regionale della Open Source Management, è una società di consulenza che propone agli imprenditori una vera e propria classe di miglioramento aziendale che parte dal fulcro del sistema economico attuale, ovvero la persona. Andrea Condello, co-fondatore della OSM insieme a Paolo Ruggeri, illustrerà le azioni concrete, coraggiose, semplici ma anche molto faticose, che gli imprenditori di successo hanno messo in campo per raggiungere grandi risultati registrando fatturati in crescita.L’evento si inserisce perfettamente nel solco della più ampia azione di supporto e coordinamento alle nuove idee imprenditoriali, condotta dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria presieduto da Angelo Marra, che individua fra i suoi principali tasselli proprio la valorizzazione delle esperienze, la capacità di fare rete e la condivisione delle best practices.