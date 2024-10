Martino esce allo scoperto: ‘Spero che la mia storia possa ancora essere legata alla Reggina’

Molto interessante l’ultimo appuntamento della manifestazione “La Storia amaranto” con protagonisti il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà e l’ex Direttore Generale della Reggina Gabriele Martino. Insieme a loro i due delegati allo sport per la Regione Calabria Gianni Nucera, per il comune Giovanni Latella.

Il tema della serata “La Reggina e la città”, con la moderazione del dibattito affidata al collega Nino Neri. In chiusura dell’incontro, City Now Sport ha raccolto le dichiarazioni di Gabriele Martino: “Un legame tra la Reggina e la città che non finirà mai. Lo abbiamo detto più volte quanto sia stata importante la prima squadra di calcio per Reggio Calabria e mi auguro che insieme al desiderio di rivedere nuovamente la Reggina dove gli spetta, quindi vincere e partecipare a campionati più importanti, si possano nuovamente rivivere quei momenti di straordinaria passione e aggregazione.

Alcuni dei concetti diventati cavalli di battaglia di quella Reggina vincente, che ci impegnavamo a trasmettere ai nostri calciatori, riguardavano il significato dell’indossare quella maglia e lavorare per quella società. Quindi di conseguenza per tutti una partita non doveva durare novanta minuti e basta, un campionato non si concludeva a maggio, il rettangolo di gioco era infinitamente più ampio dei canonici centodieci metri.

Proprio perchè il calcio fatto in questa terra significava non fermarsi mai, non finire mai di lavorare.

La storia amaranto di Gabriele Martino? Gabriele Martino spera ancora che la sua storia possa essere legata alla Reggina. La storia della Reggina è qualcosa che ha legato la mia vita e quella della mia famiglia. Della storia non facciamo parte solo noi protagonisti diretti, ma tutti, avete fatto parte tutti, sostenitori, tifosi, stampa, imprenditori e dobbiamo continuare a lavorare perchè la storia non finisca, anzi si riprenda”.