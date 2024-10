Mastella: ‘Benevento in A. Ho già parlato con i sindaci di Reggio, Crotone e Monza’

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è intervenuto sulla questione relativa alla possibilità che i campionati non riprendano, con riferimento ovvio alla squadra giallorossa, ma coinvolgendo anche tutte le altre attualmente collocate all’interno delle posizioni che consegnerebbero la promozione al campionato superiore. Intervista rilasciata a ottopagine.it:

“Il rischio è quello di non continuare o di riprenderlo alla fine di agosto. La mia opinione è quella di determinare la fotografia di quanto fatto fino a questo momento, prendendo in considerazione le classifiche attuali. Se ciò non dovesse accadere, vi dico che ho già contattato i sindaci di Monza, Reggio Calabria e Crotone – città che hanno gli stessi interessi di promozione del Benevento – per fare ricorso insieme contro questa forma di procedura anomala, caratterizzata da furberia e ladrocinio da parte di chi vuole fermarsi come se non fosse successo nulla. Addirittura il Brescia, che si può dire sia già in B, ha proposto di far restare il Benevento tra i cadetti nel prossimo anno con un vantaggio di 22 punti. Credo che sia una stronzata incredibile”.