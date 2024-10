Serie C, Ghirelli: ‘Le promozioni in B? C’è una indicazione dell’Uefa’

La proposta che il Consiglio Direttivo porterà in assemblea il 4 di maggio, una volta venuta fuori pubblicamente ha creato una serie di reazioni. E per queste ultime il presidente Francesco Ghirelli ha dovuto fare ripetutamente una serie di precisazioni. L’ultima la si registra a tuttoturris.com: “Partiamo da una premessa doverosa: qualsiasi tipo di decisione la può prendere solo il Consiglio Federale, mentre le varie Leghe possono avanzare soltanto ipotesi e proposte sul da farsi, entro i termini fissati dallo stesso organo federale. Detto questo, le Noif prevedono 9 promozioni dalla serie D alla Lega Pro e nessuno ha mai pensato di metterle in discussione. E’ una sciocchezza anche solo pensare il contrario.

La proposta del blocco delle retrocessioni in Lega Pro nasce dal fatto che queste ultime, a differenza delle promozioni dove c’è una differenziazione molto più netta di classifica tra le prime e le altre, rappresentano una situazione complicatissima da sbrogliare. Senza il blocco delle retrocessioni, rischiamo una marea di ricorsi che potrebbe tenerci fermi fino al prossimo anno.

Sulle promozioni c’è anche l’indicazione della Uefa, che esorta a premiare il merito sportivo maturato fino all’interruzione della stagione, qualora non si possano portare a termine i campionati”.