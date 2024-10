Calcio: Taibi fa sognare i tifosi della Reggina

“GOM Esports Raccolta Fondi“, una maratona su facebook nata dall’idea dei giovani di Reghium eSports ASD e che ha avuto tantissimi ospiti, tra protagonisti della mondo dello spettacolo, della cultura, della politica, del giornalismo, dello sport. Tra gli altri, il DS della Reggina Massimo Taibi che, nel suo intervento, sollecitato a proposito degli scenari futuri della squadra amaranto ha dichiarato: “Abbiamo più di qualcosa in mente, poi essendo costretti a stare a casa, hai più tempo per pensare.

Sempre con il massimo rispetto per i calciatori che hanno condotto egregiamente questa stagione, stiamo anche pensando al futuro e quindi a come rinforzare questa squadra per il prossimo anno, in attesa che si raggiunga l’obiettivo che tutti sogniamo. Sono in continuo contatto con il presidente Luca Gallo e mister Toscano ed abbiamo già individuato dove intervenire.

Voi sapete quanto sia ambizioso il nostro presidente che vuole portare questa squadra in serie A. Io non so quando la raggiungeremo, ma speriamo il prima possibile perchè tutti desideriamo regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi che sono straordinari“.