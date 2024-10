Quaranta: ‘Il Bari in C è una sofferenza. Il problema? La Reggina’

Raffaele Quaranta, ex giocatore del Bari, è stato intervistato da tuttobari.com e tra le altre cose ha parlato anche di questa stagione: “Sicuramente è partito male, riprendendosi poi in corsa. Il problema è che ha trovato una Reggina che non ha mollato. I valori del Bari sono quelli di vincere il campionato, secondo me alla fine ci poteva anche stare, perché comunque è una sofferenza vederlo in serie C, non solo per i baresi ma per il calcio stesso. Una società che è sempre stata tra A e B, la terza serie non dovrebbe più appartenergli”.

