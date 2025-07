AIA sezione Locri: stagione esaltante con due promozioni eccellenti

Una stagione sportiva, quella 2024/2025, sicuramente positiva per la sezione AIA di Locri che non poteva che concludersi nel migliore dei modi. Infatti, accedono alle categorie superiori nazionali ben 2 associati locresi: il giovanissimo Danilo Frascà, neomaggiorenne, che passa dall’Eccellenza alla Serie D; e l’Assistente Arbitrale Andrea Galluzzo che approda dalla Serie D alla Serie C.

Entrambi hanno vissuto una stagione esaltante, arricchita da numerose soddisfazione, ma supportata da tanta qualità e quindi ottimi voti in ogni prestazione, che li ha portati a posizionarsi tra i primi in graduatoria, pronti per spiccare il volo nelle categorie superiori.

Incontenibile la gioia del Presidente Anselmo Scaramuzzino che, insieme al suo team del Consiglio Direttivo, hanno sempre creduto nelle possibilità dei due giovani atleti locresi, distintisi particolarmente per qualità dentro e fuori dal campo.

“È con immenso orgoglio che accolgo la promozione di Danilo Frascà dall’Eccellenza alla Serie D. Perché conquistata con merito e sacrificio, soprattutto se si pensa che Danilo ha soli 18 anni e l’anno prossimo arbitrerà nella Quarta Serie Nazionale. Questo rappresenta, tra l’altro, probabilmente anche un record nell’intero sistema arbitrale italiano.

Le stesse congratulazioni vanno ad Andrea Galluzzo che in pochissimi anni di tessera ha raggiunto un traguardo incredibile grazie a costanza, preparazione e sacrificio. Tutto questo è sempre premiante“.

Con la promozione di Andrea Galluzzo, si arricchisce la compagine arbitrale locrese in serie C, già rappresentata dall’Arbitro Giuseppe Rispoli e dall’Assistente Arbitrale Michele Rispoli.

Infine, la Sezione di Locri conferma anche tutti gli altri associati nelle varie categorie, dimostrando la validità tecnica di questa sezione di periferia nel crescere e valorizzare i talenti.