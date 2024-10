Taibi: ‘Pronti anche per settembre. I play off? A Reggio Calabria’

La questione che viene discussa è sempre quella riguardante la possibilità di ripresa o meno della stagione e nel caso di stop la procedura conseguenziale rappresentata dalle promozioni e retrocessioni. Antenna Sud ha intervistato il DS della Reggina Massimo Taibi: “Lo abbiamo detto più volte che in Serie C si farebbe molta fatica a rispettare il protocollo. Per quello che ci riguarda saremmo disposti anche a giocare a settembre o ottobre, non abbiamo alcuna preclusione.

Leggi anche

Sulle promozioni, mi metto nei panni di chi non vuole il sorteggio. Si potrebbe fare un mini-playoff tra le seconde e le terze, qualora ci fossero i presupposti per tornare in campo, altrimenti qualsiasi soluzione aprirebbe delle polemiche. Giocare gli spareggi a Reggio Calabria, che è tra le città meno colpite. C’è un centro sportivo e quindi pensare di giocare in sede unica.

Riguardo Bellomo, è stato uno degli acquisti che mi ha reso più orgoglioso. Mi è stato presentato come una testa calda ed invece, oltre alle qualità di categoria superiore, non ha mai creato problemi, anzi è tra quelli che riesce meglio a fare gruppo”.