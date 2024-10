Cosa accadrà in serie C secondo Tuttosport con le promozioni

In attesa dell’assemblea del 7 di maggio, il punto della situazione viene fatto dal quotidiano TuttoSport riguardo i possibili scenari futuri: “La Serie C va spedita verso il blocco del campionato sebbene non sia ancora una certezza.

Come già ampiamente manifestato dal presidente Ghirelli, il problema è che è praticamente impossibile che la terza serie italiana possa far fronte ai protocolli medici e alle prescrizioni di sicurezza stilate dalla FIGC, strutturalmente ed economicamente. Non solo, quasi due gironi interi, hanno club che giocano nelle zone maggiormente colpite dalla pandemia. Qualche club però si potrebbe trovare costretto ad allenarsi per prepararsi ad un finale di stagione.

Monza, Vicenza e Reggina sono indiscutibilmente prime nei rispettivi gironi, è possibile che per stabilire la quarta promozione si disputino, nei tempi consentiti dalle autorità sanitarie, i playoff fra le tre migliori seconde e la migliore terza. Sembra scartata l’ipotesi del sorteggio infatti non era piaciuta a nessuno”.