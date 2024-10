Master Class in fotogiornalismo, 10 borse di studio dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte

Reggio Calabria sarà la base di un evento unico nel mondo della fotografia. Sarà in città dal’8 al 13 luglio Lynn Johnson prima firma di National Geographic e del panorama internazionale della fotografia.

La Johnson dirigerà il 6° modulo del Bluocean’ Workshop Master Class in fotogiornalismo patrocinato da National Geographic di cui l’azienda reggina Bluocean è partner ufficiale.

Storica photoreporter e componente della redazione centrale di National Geographic Washington, apprezzata insegnante; alla straordinaria carriera di Lynn Johnson National Geographic ha dedicato un volume de “I Grandi Fotografi”, collezione riservata solo ai grandi della fotografia contemporanea.

L’evento reggino dal titolo “Storie di gente di mare. Sulle orme di Edward Lear 170 dopo”, oltre alla grande rilevanza didattica sarà un’occasione mediatica unica per il territorio dell’Area dello Stretto di Messina.

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte ha deciso di riservare la possibilità di partecipazione all’evento a 10 giovani residenti o domiciliati nel territorio dei Comuni del Parco, dai 18 ai 29 anni (che non abbiano compiuto 30 anni alla data di pubblicazione del presente bando) al fine di supportare la formazione professionale e la conoscenza del patrimonio naturalistico dell’Area Protetta.

Qui il link del bando: https://drive.google.com/file/d/0BwoMSzR3XLZERkU5ZjdoMjl4RHc/view

I 10 giovani selezionati lavoreranno gomito a gomito con Lynn Johnson e gli altri fotografi provenienti da diverse regioni in un intenso programma didattico che li vedrà impegnati full-time in ore d’aula e shooting sul campo.

Il Bluocean’s Workshop, evento patrocinato da National Geographic Italia e giunto alla 8° edizione, ha registrato negli anni la direzione di grandi maestri della fotografia contemporanea tra cui Carsten Peter ed Erika Larsen, e ha visto negli anni certificare la propria valenza didattica dalla pubblicazione, a cura di propri corsisti, di numerosi servizi anche su testate di rilevanza non solo nazionale come National

Geographic Magazine, National Geographic web e l’Espresso.

Per ogni altra informazione su programmi, regolamenti e iscrizioni: info@bluocean.it