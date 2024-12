Reggio, Babbo Natale e gli elfi arrivano dall’alto e incantano i più piccoli grazie a Master Rope – FOTO

L'azienda reggina Master Rope compie un anno e festeggia con un grande evento al Parco Caserta Sport Village in occasione delle festività natalizie

Babbo Natale che scala pareti, elfi ‘acrobatici ‘a testa in giù’ in azione e bambini che ridono sorpresi ricevendo regali dal cielo: questo è lo spettacolo che Master Rope ha regalato al pubblico il 14 dicembre 2024 al Parco Caserta di Reggio Calabria. Durante il Trofeo Anassilao FIRS Calabria-Sicilia, l’azienda ha trasformato un evento sportivo in una festa di magia e solidarietà, dimostrando che l’innovazione può essere anche divertente e inclusiva.

Un Natale in verticale

Per celebrare un anno di attività nel settore dell’edilizia in fune, Master Rope ha trasformato la manifestazione in una festa all’insegna dell’allegria e della solidarietà. Gli esperti climber dell’azienda, vestiti da Babbo Natale ed elfi, hanno dimostrato le potenzialità delle tecnologie di sicurezza utilizzate quotidianamente nei loro interventi edilizi. Durante l’evento, hanno lanciato doni ai piccoli spettatori, regalando momenti di gioia e meraviglia.

Cos’è Master Rope

Master Rope è un’azienda innovativa e altamente specializzata che opera nel settore dell’edilizia attraverso l’uso della doppia fune di sicurezza. Questa tecnologia consente interventi rapidi, efficaci e sicuri anche in contesti complessi, garantendo risultati di altissima qualità.

Tra i principali servizi offerti da Master Rope:

Messe in sicurezza di balconi e cornicioni

di balconi e cornicioni Rifacimento totale delle facciate

Impermeabilizzazione di canali di gronda e tetti

di canali di gronda e tetti Montaggio di canne fumarie

Ristrutturazioni ed imbiancature personalizzate

Ogni progetto è affidato a un team di professionisti altamente qualificati, che operano con precisione e rispetto per le esigenze del cliente.

L’evento natalizio al Parco Caserta ha confermato l’impegno di Master Rope non solo nell’innovazione tecnica, ma anche nel coinvolgimento della comunità locale.

Se vuoi conoscere meglio Master Rope e i suoi servizi, visita il sito ufficiale: www.masterope.it/chisiamo.