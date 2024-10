Masterclass di ottoni al “Musicale” di Cinquefrondi con due maestri

Due giorni di alta formazione musicale al Liceo “Rechichi”, nella sede di Via Garibaldi a Cinquefrondi, con la masterclass di Tromba e Trombone a cura del M° Alessandro Silvestro e del M° Gianluca Gagliardi, prevista per il 14 e il 15 gennaio prossimi.

Alessandro Silvestro, docente di Tromba presso il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, e prima tromba presso l’orchestra Filarmonica della Calabria, ha all’attivo numerose partecipazioni nazionali ed internazionali in concorsi e audizioni per orchestra lirico – sinfonica.

Ha suonato con le più importanti realtà concertistiche italiane tra cui la Regionale Toscana, l’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Massimo di Palermo e con la Sinfonica Rai.

All’estero, in ensemble da camera a Presov (Repubblica Ceca) e con la Filarmonica Russa di Udmurtia, ha suonato sotto la direzione di massimi nomi della musica come Lu Jia, Daniel Oren, Giuseppe Sinopoli, Luciano Berio, Hans Graf, G. Ferro, P. Bellugi, Alain Guingal, M. Boemi, Julian Kovatchev, Ennio Morricone e molti altri, svolgendo tournée in Italia, Europa, America.

Dal 2000 al 2011 ha collaborato con l’orchestra sinfonica “Città Aperta” di l’Aquila nel ruolo di 1° Tromba per le incisioni di colonne sonore da film come: “Tutti per uno” per la “Rai fiction” “Ginostra” film per il cinema; “La più lunga estate”, “I ragazzi della Via Pal” fiction Mediaset, “La spettatrice”, “Salvo d’Acquisto” Rai fiction, “Fuga degli Innocenti” Rai fiction e Cjian Jian il Grande film per il cinema.

Gianluca Gagliardi, docente presso l’istituto di studi superiori di Studi Musicali “TChaikovsky” di Nocera Terinese (CZ), svolge intesa attività concertistica sia come solista, sia in formazione da camera.

È stato docente di masterclass presso il Conservatorio “Bellini” di Palermo, al “Festival di Fiati”, del Conservatorio Cantelli di Novara e anche presso il Teatro Petruzzelli di Bari.

È Trombone basso nell’orchestra della Fondazione del Teatro Massimo di Palermo, nonché membro dell’Ensemble di Ottoni e Percussioni e del Quartetto di Tromboni per lo stesso teatro.

Oltre ad aver collaborato con l’orchestra Mozart di Claudio Abbado, ha suonato in concerti diretti dai nomi più prestigiosi della musica internazionale tra cui Giuseppe Sinopoli, Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti, Zubin Metha, Daniel Baremboim, Pincas Steinberg.

Dal 1997 collabora con l’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Roma), e ha preso parte a registrazioni sia audio sia televisive con la “Scarlatti” di Napoli, “I Musici Sanniti”, la Filarmonica di Udine, la filarmonica Mediterranea, l’orchestra del teatro Kosice (ex Repubblica Ceca).

La sua carriera lo ha visto esibirsi nei teatri italiani e all’estero. Ha partecipato anche al Festival Internazionale della Musica di Lubiana e al 50° anniversario del Festival internazionale di Montreaux.

Sarà una due giorni molto intensa, per gli studiosi di queste due categorie di ottoni, al termine della quale, a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

«Un’occasione importante per il Liceo – afferma il Dirigente Francesca Maria Morabito – per approfondire lo studio e la tecnica artistica con professori di eccezione. Anche attraverso esperienze extra curricurali, il “Rechichi” si pone quale punto di riferimento per il territorio, per l’approfondimento delle discipline del settore artistico – musicale».