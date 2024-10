Mater Terra 2 – Kiwi, deliziosa guida di Rosarno

Domenica 26 marzo 2017, alle ore 11.00, a Cosenza, presso il Museo delle Arti e dei Mestieri (MAM), si terrà il primo appuntamento degli eventi correlati alla mostra Mater Terra 2: la presentazione del libro Kiwi, deliziosa guida di Rosarno, edito da Viaindustriae pubblishing.

Interverranno all’incontro cosentino Angelo Carchidi e Giovanna Tutino, creatori di questo progetto.

Kiwi, deliziosa guida di Rosarno, a cura di A di Città e Viaindustriae, è “una pubblicazione ibrida, metà guida turistica, metà romanzo collettivo, frutto di un lavoro durato due anni, che ha coinvolto cittadini, associazioni e professionisti di diverse discipline (docenti universitari, giornalisti, storici, registi, artisti, fotografi) che si sono confrontati su temi quali: memoria, cittadinanza, identità, partecipazione, integrazione”.

Nel corso dell’iniziativa l’artista e musicista Costantino Rizzuti eseguirà la performance musicale “Nidrā”.

“Mater Terra”, simbolico rapporto fra la forza divina della vita e della morte luogo mistico dove si genera dove si produce, questa energia concettuale è alla base del progetto della collettiva per donare significato al significante in un sistema di incastri irregolari di idee e produzioni. La Madre, colei che ti concede la vita, una vita limitata a tutto ciò che ti è possibile trasportare in un ipotetico bagaglio, in un ripiegare elementi per farli stare tutti in uno spazio troppo limitato che ci vede ingordi di esperienze.

La necessità di produrre arte, ancora oggi come in passato, è l’ancestrale sentimento di lasciare una parte di quello che è stato il nostro viaggio di quello che i giorni hanno scritto sul volto, sulle mani e sulla materia. L’umano sentire non lascerà alla terra il proprio trascorso ma solo il proprio corpo mentre tutte le tracce saranno sparse come ceneri in luoghi dove l’arte è stata riconosciuta. “Mater terra” è progetto, già alla seconda edizione, che presume e vuole dare origine a fecondi momenti di incontro e di interazione, attraverso una situazione espositiva in cui artisti possano dialogare con la stessa tensione esplorativa all’interno di un unico contenitore in grado di divenire contenuto e che tutto questo permetta di trasformarli in incessanti viaggiatori nelle dimensioni e nei territori dell’arte, della ricerca e dello scambio.

Artisti in mostra:

Francesco Cisco Minuti, Diego Minuti, Fiormario Cilvini, Fabrizio Trotta, Claudio Grandinetti, Massimo Maselli, Franco Paternostro, Paolo Ferraina, Franco Ferraina, Giuseppe Celi, Valeriano Trubbiani, Salvatore Pepe, Alfredo Granata, Franco Mulas, Domenico Cordì.

La mostra collettiva Mater Terra 2 rimarrà aperta al pubblico fino al 10 aprile 2017.