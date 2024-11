Matera-Reggina, la città dei sassi lascia di pietra gli amaranto

di Alessandro Giofrè – Si era alla ricerca di continuità nei risultati ed invece arriva il quarto stop stagionale su otto incontri disputati.La Reggina vista a Matera è la solita squadra che gioca bene, crea ma non segna. Dopo un primo tempo equilibrato, nonostante le occasioni migliori le abbiamo avute i lucani, nella seconda frazione di gara Mister Cozza decide di cambiare le carte in tavola inserendo al 60′ il centrocampista Maita al posto dell’attaccante Masini ma il risultato non è quello sperato.La decisione di rinunciare al tridente per infoltire il centrocampo, nella speranza di portare a casa un pareggio, si rivela determinante ai fini della sconfitta. Fa perdere la bussola agli amaranto che non si raccapezzano più e dà sicurezza al Matera di Mister Auteri che da quel momento in poi diventa padrone del campo e grazie ad Albadoro porta a casa l’intera posta in palio.Nel post gara Cozza parla di una Reggina superiore, di arbitraggio e di errori di gioventù, discorsi già sentiti che rischiano di diventare controproducenti. Probabilmente l’errore di gioventù questa volta non è dei suoi ragazzi bensì il suo, ogni tanto bisognerebbe fare un mea culpa con un po’ d’umiltà. Ora si dovrà riprendere subito a lavorare per tornare a fare punti, la penalizzazione incombe.VISITA IL SITO WWW.REGGINAONWEB.I