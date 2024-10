Calabria, matrimonio ai tempi del Covid-19: niente parenti e amici, il sindaco lancia il riso

In Calabria, nel piccolo comune presilano di Celico, in provincia di Cosenza, due giovani sono convolati a nozze. Un matrimonio molto particolare, data l’emergenza sanitaria in cui viviamo.

Fernando Falcone e Clorinda D’Acri hanno detto ‘si‘ alla sola presenza del sindaco e dei testimoni. Niente parenti, amici o fotografi. Niente fiori, solo dispositivi di protezione individuale e distanze da rispettare.

A lanciare il riso sugli sposi una volta usciti dal Municipio è stato il primo cittadino, anche se in maniera insolita, dal balcone del palazzo. Una ferma dimostrazione che l’amore vince anche sulla pandemia.

Fonte: Il Quotidiano del Sud