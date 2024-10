Il giro d’Italia di Matteo Salvini passa da Reggio. ‘Al lavoro per risollevare questa terra’

“Amici calabresi, domani torno da voi”.

È così che Matteo Salvini, nella serata di ieri, mercoledì 5 febbraio, ricorda il suo appuntamento a Reggio Calabria. Il “Giro d’Italia” del leader della lega passa anche da qui. La città dello Stretto lo aveva già visto presente in occasione delle elezioni regionali di gennaio. Fiero dei voti conquistati nella regione meridionale, l’ex ministro dell’interno coltiva il seme piantato in occasione delle europee e che, da allora, è ormai germogliato in Calabria.

Dopo il grande successo delle elezioni europee, la Lega continua, infatti, a segnare punti in Calabria e si classifica come terzo partito. I dati forse non sono quelli sperati, ma comunque ottimi per una regione che salta, adesso, sul Carroccio.

“Vi aspetto alle 18.30 al Teatro Odeon. Sono orgoglioso del risultato storico che ha ottenuto la Lega nella vostra splendida terra: Grazie! E ora, al lavoro per risollevare questa splendida terra”.