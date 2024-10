Il ritorno di Matteo Salvini a Reggio Calabria

Matteo Salvini è stato ospite di Bruno Vespa a ‘Porta a Porta‘. L’ex ministro degli Interni torna alla ribalta nonostante la ‘sconfitta’ in Emilia ed il risultato in Calabria.

“Ha vinto qualcun’altro, questo è chiaro – afferma Salvini commentando le ultime regionali. La sconfitta mi servirà per migliorare, per studiare. Per questo motivo torno in Emilia, sabato sera sarò a Vignola, perchè noi quando vinciamo, ringraziamo e quando perdiamo ringraziamo con ancora più forza. Aspetto tanta gente in Emilia, ma la mia tabella di marcia prevede anche un ritorno al sud”.