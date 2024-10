Il ‘Giro d’Italia’ di Matteo Salvini fa tappa a Reggio Calabria

Matteo Salvini torna a Reggio Calabria. Lo aveva anticipato qualche giorno fa in un’intervista a ‘Porta a Porta‘ ed ora arriva anche il programma della sua visita nella città dello Stretto.

Leggi anche

QUANDO

Salvini nel suo ‘Giro d’Italia‘ che vede protagoniste non poche città del sud, torna anche in Calabria. Lo scorso 26 gennaio, la Lega ha infatti ottenuto un importante risultato, classificandosi come terzo partito. L’appuntamento per i simpatizzanti del leader del Carroccio è per giovedì 6 febbraio alle ore 18:30 presso il Cine Teatro Odeon in via Francesco Cananzi. L’ex ministro invita i reggini a partecipare con un chiaro appello:

“Adesso tocca a voi. Cambiamo la storia”.

Chissà se il ‘Capitano’ riceverà la stessa accoglienza riservatagli ieri, lunedì 3 febbraio, a Palermo.