Esami di stato 2020, i ringraziamenti e gli auguri dei Commissari ai maturandi reggini

“A tutti gli studenti e in particolare a coloro che si apprestano a sostenere gli esami di maturità vogliamo dire grazie. Grazie per come avete affrontato questi mesi di didattica a distanza. Grazie per aver resistito. Nessuno potrà mai sostituire le lezioni in presenza, le relazioni con i vostri compagni e con i vostri docenti.

Il confronto, quello sano che aiuta a crescere, gli abbracci, gli sguardi, l’ansia dopo un’interrogazione o prima di un compito in classe. E a chi affronta la maturità vogliamo augurare un grande in bocca al lupo per tutto ciò che sarà da settembre, per tutti i percorsi che sceglierete di intraprendere.

“Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza. Studiate, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza”.

Buona maturità a tutti”.

Il presidente della commissione politiche giovanili Marcantonino Malara e la commissaria Giuggi Palmenta