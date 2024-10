Maurizi: ‘Grazie gente di Reggio. Mai ricevuti tanti attestati di stima’

Una chiusura di stagione con la squadra in crescita. Buone prestazioni e risultati che hanno portato la Reggina a guadagnare la salvezza con qualche giornata di anticipo. Anche dopo il match contro la Sicula Leonzio, il tecnico Agenore Maurizi ha lasciato il proprio pensiero sul profilo facebook:

“Abbiamo giocato un’ottima partita, soprattutto nella prima mezz’ora. Abbiamo tenuto testa alla Sicula con grande determinazione ed organizzazione tattica. Questa squadra e questi calciatori sono straordinari, non so se li avessimo avuti dall’inizio, cosa avremmo potuto fare. Non è facile partire da zero, senza condizione ed in poco tempo diventare squadra vera. I complimenti dei giornalisti di Lentini e l’abbraccio dei tifosi venuti da Reggio mi hanno riempito di gioia. Non ho mai ricevuto in vita mia così tanti attestati di stima, grazie gente di Reggio Calabria”.