Maurizi dà l’addio alla Reggina da gran signore

“Andare via senza nulla in cambio con un contratto in tasca con scadenza 2019 è stato l’ennesimo atto d’amore verso la città di Reggio ed i suoi tifosi. In bocca al lupo Reggina 1914 “.

Poche righe sul proprio profilo facebook ed il saluto ufficiale di Agenore Maurizi, l’allenatore che ha guidato la Reggina nella passata stagione e che nei giudizi ha diviso il popolo amaranto.

Dopo l’anticipazione dei colleghi di Tuttoreggina.com, l’allenatore di Colleferro ha voluto confermare la formula del suo addio ad una città che lui ha da subito amato ma che, per diversi motivi, non è riuscito a conquistarla pienamente.

Un gesto il suo da gran signore, ricordando che, nonostante un contratto in scadenza nel 2019 e l’obiettivo chiesto dalla società raggiunto, ha ricevuto il benservito dalla dirigenza amaranto.