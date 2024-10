Maurizio Battista torna a Reggio Calabria con il suo show ‘Qualcosa non mi quadra’

“Qualcosa non mi quadra...” ecco il nuovo one man show di Maurizio Battista che torna con una performance straordinaria

Venerdì 1 marzo alle ore 20.45 torna a Reggio Calabria con una tappa al teatro Cilea il comico romano Maurizio Battista. “Qualcosa non mi quadra…” ecco il nuovo one man show di Maurizio Battista che torna con una performance straordinaria dopo il successo di “Ai miei tempi non era così”.

Con la sua verve irriverente, l’acclamato cabarettista smaschera gli automatismi della società contemporanea, regalando un mix di ironia e originalità.

L’umorismo graffiante di Maurizio riesce a radunare da sempre grandi e bambini e il vero successo di questo vulcanico artista è di essere così come lo si vede sul palco: nessuna maschera, nessun inganno, nessuna costruzione artistica. Battista è proprio l’amico della porta accanto.

Così, meno di un anno fa (era il luglio 2023) Battista si esprimeva prima di esibirsi in riva allo Stretto in uno dei numerosi appuntamenti che lo hanno visto protagonista a Reggio Calabria.

“Io sono uno di voi, un uomo del popolo. Amo dire sempre ciò che penso anche se, a volte, la verità può essere scomoda. Se sono qui, è perché la gente mi vuole bene davvero e apprezza il mio essere schietto e sincero. Solo così si creano legami che ti ritroverai nel corso della vita. Non vedo l’ora di riabbracciare Reggio Calabria e il mio amico e direttore artistico dell’Oda Peppe Piromalli al quale voglio un mondo di bene. E’ una bella persona, viene a Roma a vedere ogni mio spettacolo e tra colleghi questo tipo di rapporto fatto di stima e affetto sincero è difficile trovarlo. E poi, come me, Peppe ha la forza, la passione, la pazienza e il coraggio di portare avanti un sogno estremamente bello ma tanto difficile”.

Tutto pronto adesso per il nuovo appuntamento con l’irresistibile comico romano, di scena venerdi 1 marzo al Cilea con il suo nuovo spettacolo.