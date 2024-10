Maurizio Caristo nuovamente in finale di Sanremo Rock. Il cantautore reggino a CityNow: ‘Ho un brano vincente’ – VIDEO

A tu per tu con un reggino doc, fuori sede per lavoro. La sua attività musicale sta riscuotendo notevole successo, continua a crescere l’interesse mediatico nei suoi confronti. CityNow ha voluto intervistare il talento ‘made in Reggio Calabria’.

Ho partecipato alla scorsa edizione di Sanremo Rock con il brano dal titolo ‘NON TE NE ANDARE’ vincendo prima le finali regionali dell’Emilia Romagna (terra in cui attualmente vivo) per accedere successivamente alle finali nazionali che si sono disputate direttamente al Teatro Ariston di Sanremo. Alle preselezioni partimmo in 8.000 ed essere arrivato in finale ed essere di Reggio Calabria è stato per me un motivo di grande orgoglio. Nella storia a questo festival vi parteciparono e lo vinsero i Bluvertigo di Morgan, I Litfiba, lo stesso Ligabue e tanti altri cantautori di successo.

SANREMO ROCK 2020

Quest’anno sono nuovamente in finale e direttamente al teatro Ariston di Sanremo dal 6 al 12 di settembre con un brano sicuramente forte per cercare di assicurarmi il titolo.

Progetti per il futuro?

Dopo Sanremo Rock nello stesso mese di Settembre uscirà il mio secondo singolo dal titolo ‘SEMPRE PIÙ GLOBALE’ con un videoclip ufficiale prodotto dalla Universal. Il 2021 sarà l’anno che vedrà l’uscita del mio primo album. Renderò ufficiale nei prossimi mesi direttamente sulla mia pagina Facebook, ovvero CARISTO MAURIZIO, la data di uscita e la rivelerò’ nei prossimi mesi.

Ringraziamenti particolari

Ringrazio il mio produttore artistico Ettore Diliberto il quale non produce solo me, ma anche Matt Backer il chitarrista di Elthon John e collabora e di conseguenza mi farà condividere il palco nel tempo con chitarristi dai nomi di Poggipollini (Ligabue), Schirillo’ (Zucchero), Matt Backer (Elthon John), Maurizio Solieri e Stef Burns(Vasco Rossi), Colombo (Eros Ramazzotti), Giuseppe Scarpato (Edoardo Bennato) e tanti altri ancora tanto per citare qualche nome. Ha collaborato anche con Francesco Renga, diviso il palco anche con Lucio Dalla. Inoltre con Elio delle storie tese, Irene Grandi e Gianluca Grignani.

