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Maurizio Landini all’Università Mediterranea: le riforme del lavoro in Italia ed Europa

18 Settembre 2015 - 12:27 | di Vincenzo Comi

Maurizio Landini all’Università Mediterranea: le riforme del lavoro in Italia ed Europa

Lunedì 21 settembre alle ore 10.00, presso l’Aula Magna di Architettura si terrà una tavola rotonda organizzata dalle cattedre di Diritto del Lavoro e Diritto Costituzionale del Dipartimento DIGIEC dal titolo “Creare lavoro, difendere i diritti. Le riforme del lavoro in Italia e in Europa”.

Alla discussione parteciperanno Maurizio Landini (segretario nazionale della Fiom Cgil) e i proff. Bruno Caruso dell’Università di Catania, Stefano Giubboni dell’Università di Perugia, Giorgio Fontana e Carmela Salazar dell’Università Mediterranea.

Sono previsti interventi programmati (Angela Marcianò, Giuseppe Morabito, Michele Conia, Domenico Cristofaro).

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