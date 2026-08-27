Italvolley a Reggio, De Biasi: ‘Una delle copertine più belle per la città’

"L'importante è che si riesca a portare le nuove generazioni agli eventi sportivi e invogliarle a praticare sport" Le parole di Scopelliti, Panuccio e De Biasi prima della sfida tra Italia e Germania

Il Palacalafiore si è trasformato nel teatro ideale per ospitare un appuntamento sportivo di caratura internazionale: la sfida amichevole tra Italia e Germania.

A margine dell’evento, le principali figure istituzionali e i vertici dirigenziali del territorio si sono fermati prima del fischio d’inizio per tracciare un bilancio della giornata e sottolineare la risposta offerta dalla città.

Tino Scopelliti: “Questo è lo sport che vogliamo”

Grande orgoglio anche nelle parole di Tino Scopelliti, presidente del CONI Calabria, che si è soffermato sulla grande risposta del territorio:

“Questo è lo sport che vogliamo, ci stiamo impegnando per questo. Dobbiamo dire grazie alla federazione Pallavolo. Non è cosa di tutti i giorni avere una nazionale in Calabria, ma è ancora più difficile una nazionale campione del mondo. Quindi la città, la regione ha risposto alla grande per quello che si sta vedendo, per gli ingressi che stanno arrivando. Continuiamo a dire che è un gioco di squadra. Quando si riesce a fare rete, a fare squadra, ci sono sicuramente risultati. L’importante è che si riesca a portare le nuove generazioni agli eventi sportivi e invogliarle a praticare sport”.

Domenico Panuccio e le prospettive per la pallavolo

Fiducioso per il prosieguo delle attività anche Domenico Panuccio per FIPAV Reggio Calabria:

“Abbiamo detto, ripetuto, manca poco, manca poco. Speriamo che il pubblico riesca a defluire in modo migliore, ma sì, siamo pronti. Facciamo questo primo evento e poi incrociamo le dita per le prossime volte. Noi ci auguriamo il meglio per tutti, sicuramente, non solo per il mondo della pallavolo. Speriamo che questo sia l’evento che dia una bella svolta al nostro mondo, al mondo della federazione pallavolo. Facciamo questo incontro, godiamoci anche domani Germania-Cuba”.

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Giuseppe De Biasi e la riuscita organizzativa dell’evento

A chiudere Giuseppe De Biasi, Consigliere comunale delegato allo sport, che rivendica l’ottima riuscita organizzativa: